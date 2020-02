Im Steinwald versetzt ein Wildtier Katzenbesitzer in Angst und Schrecken: Der Luchs "Ivan" hat in der Region bereits mehrere Hauskatzen getötet. Laut Bayerischem Landesamt für Umwelt (LfU) wurde der auf den Namen "Ivan" getaufte Luchs im Steinwald zum ersten Mal am 19. Oktober 2018 durch eine automatische Wildtierkamera nachgewiesen.

Die Reviergrößen liegen bei männlichen Luchsen zwischen 150 und 400 Quadratkilometern. "Ivan" durchstreift den gesamten Steinwald. Dieser liegt im Regierungsbezirk Oberpfalz - "naturräumlich" gehört er zur Haupteinheit Hohes Fichtelgebirge.

Region Steinwald: Sechs getötete Katzen - zehn Tiere verschwunden

2019 wurden dem LfU aus der Region Steinwald zehn verschwundene und sechs getötete Katzen gemeldet. Von drei tot aufgefundenen Tieren wurden Proben genommen, um die Todesursache zu untersuchen. Für zwei dieser Katzen bestätigen genetische Untersuchungen einen Luchs als "Täter". Um welchen Luchs es sich dabei genau handelte, ließ sich allerdings nicht feststellen. Das LfU geht aufgrund von Aufnahmen aus Wildtierkameras davon aus, dass es sich bei dem Tier um "Ivan" handelt.

"Das letzte uns gemeldete Ereignis einer toten beziehungsweise verschwundenen Katze war Ende September 2019", teilte eine LfU-Sprecherin auf Nachfrage von inFranken.de mit. "Um Konflikten vorzubeugen, empfehlen wir, draußen zugängliche Futterquellen zu vermeiden." Katzenbesitzer sollten ihre Tiere am besten drinnen füttern und keinesfalls Futter draußen stehen lassen. Die Wahrscheinlichkeit eines Übergriffes könne zudem verringert werden, wenn die Katzen nachts ins Haus geholt würden, heißt es vonseiten des LfU weiter.

Katzen getötet: Das sind die möglichen Gründe

Doch warum hat "Ivan" die Haustiere überhaupt umgebracht? "Gründe für tödliche Übergriffe von Luchsen auf Katzen können beispielsweise ein ausgeprägtes Revierverhalten bei der Neubesetzung eines Gebietes oder der Schutz eines in der Nähe liegenden Risses gegenüber potenziellen Mitnutzern sein", erklärt die LfU-Sprecherin. Gleiches gelte für "innerartliche Kämpfe", also gewaltsame Konflikte zwischen zwei oder mehreren Luchsen.

Den Folgen einer solchen Auseinandersetzung sei vermutlich auch der Luchs "Hotzenplotz" erlegen, nehmen die Wildtierexperten des LfU an. 2018 verletzte "Ivan" seinen Rivalen "Hotzenplotz" in einem Revierkampf dermaßen schwer, dass dieser seinen erlittenen Verletzungen schließlich erlag.