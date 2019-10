Starke Verkehrsbehinderungen: Bauern in Franken planen Groß-Demo mit 500 Traktoren in der Stadt

Traktor-Sternfahrt nach Bayreuth - es kommt zu Beeinträchtigungen für den Verkehr

"Die Landwirte stehen derzeit am Pranger - von der Politik und von der Gesellschaft", klagt Wolfrum. Die Bauern würden einfach nicht gehört, obwohl sich Familienbetriebe, auch und gerade in Oberfranken, "in einer ausweglosen Situation" befinden. Der Beruf des Landwirts werde immer mehr in den Misskredit gezogen, als ob Bauern Insekten und Grundwasser vergiften. "Dabei brauchen wir doch die Natur. Wir wollen unsere Betriebe an unsere Kinder übergeben - wie blöd wären wir, wenn wir da die Insekten vergiften?"

Landwirte stehen am Pranger: Kinder werden in Schulen gemobbt

Sogar die Kinder von Landwirten würden inzwischen von Schülern und sogar Lehrern gemobbt. Dazu komme die stetig steigende Belastung durch die Bürokratie. "Wir wollen einen Weckruf an die Verbraucher aussenden", sagt Wolfrum. Die Verbraucher sollten auch daran erinnert werden, wie wichtig es sei, regional einzukaufen.

Am Dienstag wird die Aktion durch eine Kundgebung an der Tierzuchtklause beendet.

Laut Stadt Bayreuth werde es aufgrund der Demo der Landwirte am 22. Oktober zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in und um Bayreuth kommen. Der Demo-Zug startet um 11 Uhr an der Staatsstraße 2183 bei Eckershof und führt im weiteren Verlauf durch Bindlach und weiter über die Bindlacher Allee, Bindlacher Straße, Weiherstraße, Riedingerstraße, Hofer Straße, Meistersingerstraße, Nordring, Scheffelstraße, Bamberger Straße, Wörthstraße zur Viehversteigerungshalle in der Adolf-Wächter-Straße.

Um einen sicheren Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten, werden alle Kreuzungen und Einmündungen im Verlauf der Strecke durch die Polizei gesperrt. Da die Polizei kreuzenden Verkehr nur sehr eingeschränkt passieren lassen kann, ist in der Zeit von 11 bis zirka 16 Uhr mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Strecke selbst sowie auf den zuführenden Straßen zu rechnen. In der Fahrtrichtung des Versammlungszuges werden keine anderen Fahrzeuge zugelassen. Sowohl die Polizei als auch die Stadt Bayreuth bitten alle Verkehrsteilnehmer/innen darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Auch muss mit erheblichen Einschränkungen und Verspätungen im städtischen Linienverkehr, im Schülerverkehr und im überörtlichen Busverkehr gerechnet werden. Einzelne Haltestellen können auch entfallen. Aufgrund der Tatsache, dass auch im Schulbus- und Individualverkehr an Schulen mit massiven Einschränkungen und Verzögerungen zu rechnen ist, wird an folgenden Grundschulen gegebenenfalls eine Betreuung der Schüler/innen bis mindestens 14 Uhr gewährleistet: Grundschule St. Georgen, Graserschule, Herzoghöhe und Meyernberg. Generell gilt für alle Schulen im Stadtgebiet, dass die Betreuung erfolgt, bis ein sicherer Heimweg oder der Schulbusverkehr möglich ist.