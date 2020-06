Stadt Bayreuth entwickelt neues Konzept für leerstehenden Baumarkt

Die Stadt Bayreuth entwickelt neue Nutzungsmöglichkeiten für einen leerstehenden Baumarkt. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, liegt ab Montag, 15. Juni, ein Entwurf für ein Sondergebiet für großflächigen Einzelhandel an der Bernecker Straße / Königsbergstraße öffentlich beim Planungsamt der Stadt vor.

Schon seit geraumer Zeit steht der Baumarkt in der Königsbergstraße im Stadtteil St. Georgen leer. An diesem Standort versuchten sich laut Stadt Bayreuth bereits einige Betreiber ohne Erfolg. Die weitere Nutzung des Gebäudes als Baumarkt sei deshalb nicht zukunftsfähig. Trotzdem müsse ein langfristiger Leerstand an dieser Stelle vermieden werden. Daher soll neben dem klassischen Baumarktsortiment zukünftig auch - so wörtlich - "städtebaulich verträgliches nicht zentren-/innenstadtrelevantes Sortiment" verkauft werden können. Der gültige Bebauungsplan muss demnach modifiziert werden, da bisher nur Baumarktkernsortiment und branchentypisches Randsortiment zugelassen ist.

Stadtrat steht hinter der Entscheidung

Das Konzept entspricht laut Pressemitteilung den Empfehlungen der Teilfortschreibung des Städtebaulichen Einzelhandelsentwicklungskonzeptes (SEEK), die vom Stadtrat Bayreuth beschlossen wurde. Der Ferienausschuss des Stadtrats hat den vorliegenden Planungen in seiner Sitzung Ende April zugestimmt und weitere planungsrechtliche Schritte beschlossen.

Stellungnahmen möglich

Während der Auslegungsfrist bietet sich die Möglichkeit, sich zur Planung zu äußern und sie zu erörtern. Fragen können telefonisch oder per E-Mail gestellt werden. Für eine persönliche Einsichtnahme und Erörterung der Planung wird um die Vereinbarung eines Termins unter 0921/25-1660 gebeten. Das Team des Stadtplanungsamtes steht für Auskünfte montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und bei Bedarf auch nachmittags zur Verfügung.

Die Planunterlagen können bis einschließlich 22. Juli 2020 im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, 9. Obergeschoss (Öffentliche Planauflage), während der allgemeinen Dienstzeiten (Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr) eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist stehen die Unterlagen außerdem online auf der Homepage der Stadt unter www.bayreuth.de (Rathaus, Bürgerservice > Planen, Bauen) zur Verfügung.

Zwischen den Anschlussstellen Marktschorgast und Bad Berneck/Himmelkron bekommt die A9 eine neue Fahrbahndecke. Die Achse Berlin-München ist bis in den Herbst hinein eine Baustelle.