Tragischer Tod - SpVgg Bayreuth trauert um ihren Fußballer Toni Heinl: Am Samstag, 24. August 2019), verstarb der Nachwuchsspieler des SpVgg Bayreuth mit nur 17 Jahren. Auf ihrer Homepage teilt die Spielvereinigung mit, dass der junge U19-Spieler durch einen tragischen Unfall im Urlaub aus dem Leben gerissen wurde.

Tod des jungen Fußballers Toni Heinl: "Wir sind fassungslos"

Das junge Talent wechselte 2015 in den Altstädter Nachwuchs, wo er zuletzt in der U17 zu den Leistungsträgern gehörte und nahm als hoffnungsvolles Talent auch am Training der U23-Mannschaft teil. "Die Nachricht hat uns tief getroffen, wir sind fassungslos", sagt NLZ-Leiter und Heinls Trainer Marc Reinhardt. "Wir werden Toni als positiven Menschen und tollen Fußballer für immer in guter Erinnerung halten."

Die Regionalliga-Mannschaft wird aus Respekt vor Toni Heinl beim Heimspiel am kommenden Freitag gegen Türkgücü München mit Trauerflor antreten, ebenso die U23 am Samstag im Spiel gegen den BSC Saas.