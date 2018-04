Spots weisen den Weg zum Opernhaus

Die Wiedereröffnung des Markgräflichen Opernhauses am Donnerstag, 12. April, wird zu einer deutlichen Zunahme der Besucher des UNESCO-Welterbes in Bayreuth führen. Zur besseren Orientierung für die Besucher, die mit dem Auto anreisen und im Parkhaus Oberfrankenhalle/Sportzentrum parken, wurde die Gehwegverbindung vom Parkhaus zum Markgräflichen Opernhaus über den Josephsplatz mit sogenannten ?Spots? in einem Abstand von etwa 30 Metern gestaltet.