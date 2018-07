Sportabzeichen-Aktion 2018

Das Städtische Sportamt organisiert auch in diesem Jahr wieder eine Sportabzeichen-Aktion. Sportbegeisterte aus Bayreuth und Umgebung erhalten so die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben.

Die Bewerber treffen sich am Montag, 9. Juli, von 18 bis 20 Uhr, am Montag, 23. Juli, von 18 bis 20 Uhr, am Montag, 10. September, von 17 bis 19 Uhr, und am Montag, 17. September, von 17 bis 19 Uhr, im Hans Walter Wild-Stadion und in diesem Zeitraum jeweils mittwochs, von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, auf dem BTS-Platz/99 Gärten, um die Leichtathletik-Anforderungen zu trainieren und die Leistungen registrieren zu lassen. Die Abnahme im Schwimmen erfolgt jeweils donnerstags, von 19 bis 20 Uhr, im SVB-Hallenbad oder täglich, von 7 bis 18 Uhr, im Kreuzsteinbad. Weitere Abnahmen für andere Sportarten erfolgen nach Vereinbarung. Die Termine fürs Radfahren sind am Sonntag, 19. August, und Sonntag, 16. September, jeweils ab 9 Uhr, in der Weiherstraße (gegenüber der Firma Kaufland).

Die Sportabzeichen-Aktion wird auch diesmal wieder vom Bayerischen Landes-Sportverband sowie dem Stadtsportverband mit seinem Kreisobmann Thomas Loch und seinen Prüfern unterstützt.