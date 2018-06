Zwei Stürmer für die Bayreuth Tigers

Gams will Vertrauen zurückzahlen



Der Kader der Bayreuth Tigers ist um zwei weitere Spieler angewachsen: Unabhängig von der Ligazugehörigkeit - es entscheidet sich Ende der Woche, ob die Tigers in der DEL2 oder der Oberliga an den Start gehen - schlossen sich die Stürmer Benjamin Kronawitter, er kommt von den Eisbären Regensburg, und Timo Gams den Bayreuthern an.Der 27-jährige Kronawitter, durchlief als Nachwuchsspieler die Teams des SC Riessersee und wechselte im Alter von 18 Jahren zum EV Füssen, wo er im Herrenbereich in der Oberliga aktiv war. Anschließend wagte der Außenstürmer den Sprung in die zweite Liga: Zwei Spielzeiten verbrachte er bei den Eispiraten Crimmitschau und eine bei den Bietigheim Steelers, wo er 2014/15 die DEL2-Meisterschaft feierte. Der EV Landshut, der ERC Sonthofen und zuletzt die Eisbären Regensburg waren seine nächsten Stationen. Für die Oberpfälzer kam er zuletzt in 51 Spielen auf 45 Scorerpunkte und spielte somit seine beste Oberliga-Saison. Insgesamt kommt Kronawitter auf 235 Oberligapartien sowie 178 Spiele in der zweiten Liga. "Benjamin ist ein erfahrener und schneller Zwei-Wege-Stürmer, der kämpfen kann und keine Scheibe verloren gibt", wird Tigers-Trainer Petri Kujala in einer Mitteilung zitiert. "Dazu ist er mit einem gewissen Scoring-Touch ausgestattet und passt so sehr gut in unser Anforderungsprofil."Stürmer Timo Gams wechselte im Dezember 2017 zu den Tigers und wird mindestens eine weitere Saison bleiben. "Mir hat es in Bayreuth wirklich gut gefallen. Gut, die vergangene Saison war jetzt wirklich nicht die beste, aber man hat mir Vertrauen entgegengebracht, und dafür möchte ich auch was zurückgeben, egal in welcher Liga", sagt der 19-Jährige, der Angebote von DEL2-Teams ausgeschlagen hat.Zuvor war Gams bei den Tölzer Löwen aktiv, sammelte Erfahrungen im DNL-Team, der DEL2-Mannschaft sowie bei Löwen-Kooperationspartner TEV Miesbach. Der Rechtsschütze, der in der U16-, U17-, U18- und U19-Nationalmannschaft aktiv war, überzeugte die Verantwortlichen der Tigers mit unermüdlichem Einsatz und empfahl sich so für einen neuen Kontrakt.Und Gams zeigt sich weiterhin angriffslustig: "In der DEL2 will man natürlich die Play-offs erreichen, in der Oberliga ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitsprechen. Das wird allerdings in beiden Fällen alles andere als leicht. Ich arbeite hart dafür, viel Eiszeit zu bekommen und dann auch ein paar Punkte zu machen, um der Mannschaft weiterhelfen zu können."