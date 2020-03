SpVgg Bayreuth startet mit voller Kapelle

Startschuss für die Restrückrunde der Regionalliga Bayern: Zum Auftakt gastiert die SpVgg Bayreuth am Samstag (14 Uhr) beim FV Illertissen, der im Gegensatz zu den Altstädtern vor der Winterpause eine miserable Phase hatte und vier Partien in Folge verlor.

Regionalliga Bayern

FV Illertissen - SpVgg Bayreuth

Mit 38 Punkten und Rang 4 kommt die SpVgg aus der Pause, der FV belegt mit 25 Punkten den elften Platz. An die Gastspiele im Allgäu haben die Altstädter aber keine guten Erinnerungen. Gegen die spielstarken Weiß-Blauen hatten Bayreuther Mannschaften oft Schwierigkeiten, kassierten manche Niederlage. "Wir spielen gegen eine in meinen Augen sehr spielstarke Mannschaft", warnt Trainer Timo Rost vor den Gastgebern, sagt aber auch: "Wir wissen, wo sie verwundbar sind."

Das sei vor allem der Abwehrverbund, was auch der 7:2-Sieg der Rost-Elf im Hinspiel untermauert. Hinzu kommt: Die Defensive des Illertissener ist seit Monaten gebeutelt, da Kapitän Manuel Strahler - vor der Saison auch im Fokus der Altstädter Verantwortlichen - einen Kreuzbandriss erlitt und seitdem fehlt. Ungeachtet dessen hat die Mannschaft von Trainer Marco Küntzel danach in die Erfolgsspur gefunden, den Fokus in den letzten Spielen im alten Jahr aber wieder verloren.

"Wir wollen auch im neuen Jahr unseren Spielstil durchdrücken", so Rost. Soll heißen: Defensiv gut stehen und über ein schnelles Umschaltspiel zu Torchancen kommen. Personell hat der Trainer die Qual der Wahl und muss auf keinen Spieler verzichten. Auch der zuletzt geschonte Kapitän Anton Makarenko ist wieder dabei.