SpVgg Bayreuth beweist eindrucksvoll ihre Heimstärke

Gegen die Club-Reserve gelang ein stark herausgespielter 2:0-Heimsieg.



Regionalliga Bayern

SpVgg Bayreuth - 1. FC Nürnberg II 2:0



Mit ihren Siegen hatten die Reserve-Teams des FC Augsburg (14.) und der SpVgg Greuther Fürth (11.) die Altstädter unter Druck gesetzt. "Die Liga spielt verrückt", sagt der Bayreuther Trainer Christian Stadler. "Du wirst in diesem Jahr viele Punkte brauchen, um die Liga zu erhalten. Es geht nur über unsere Heimstärke."



Und die zeigte sein Team gegen den kleinen Club eindrucksvoll. Zwar gehörte die Anfangsphase den Gästen, doch dann übernahmen die Bayreuther das Kommando und gaben es nicht mehr her. Wegbereitend für den Sieg war - wieder einmal - eine Standardsituation. Ein Eckball von Kapitän Kristian Böhnlein landete beim frei stehenden Patrick Hobsch, der zum 1:0 einköpfte.



Die Altstädter verpassten es lange Zeit, den zweiten Treffer nachzulegen. So musste der erneut starke SpVgg-Keeper Alexander Skowronek die knappe Führung zweimal festhalten. Selbst in Überzahl - Julian Scheffler hatte in der 56. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen - blieb die Mannschaft von FCN-Trainer Rainer Geyer gefährlich. "Unsere Defensive stand unglaublich konsequent", lobte Stadler seine Abwehr um Julian Kolbeck.



Und die Offensive schlug nochmals zu: Nach einer feinen Einzelleistung erzielte der Ex-Nürnberger Ivan Knezevic in der Schlussphase das 2:0. "Die Mannschaft leistet momentan unmenschliches", zeigte sich Stadler zufrieden, da sein Team auch den Ausfall von Dominik Schmitt (Gelbsperre) mühelos kompensierte und für einen erfolgreichen Auftakt der englischen Wochen sorgte.



Bereits am Dienstag (17.45 Uhr) ist die SpVgg erneut im Einsatz: Im Halbfinale des bayerischen Totopokals geht es gegen den TSV 1860 Rosenheim. Im Fall eines Heimsieges empfangen die Altstädter im Finale den Sieger aus der Partie FC Memmingen gegen FC Schweinfurt 05 im Hans-Walter-Wild-Stadion.



Am kommenden Freitag treten die Bayreuther in der Regionalliga beim Vorletzten FC Memmingen an.



SpVgg Bayreuth: Skowronek - Dengler, Kolbeck, Weber - Held, Wolf, Golla - Böhnlein (90. Renger), Weimar (72. Bajrami) - Knezevic, Hobsch (80. Krahnert).



1. FC Nürnberg II: Vasilj - Scheffler, Wallner, Pex - Knipfer (70. Boesen), Harlaß, Engelhardt, Rhein, Hercher, Feil - Heußer.



Schiedsrichter: Schieder (Weiden). - Zuschauer: 612. - Rote Karte: Scheffler (56./Nürnberg - Notbremse). - Tore: 1:0 Hobsch (24.), 2:0 Knezevic (83.).