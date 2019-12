Die aus Bayreuth stammende Triathletin Anne Haug hat bei der Wahl zur "Sportlerin des Jahres " Rang zwei erreicht. Bei der Preisverleihung in Baden-Baden musste Haug nur der Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo den Vortritt lassen.

Bayreuther Ironman-Siegerin: Anne Haug zur zweitbesten Sportlerin gewählt

Haug war im vergangenen Oktober eine Sensation geglückt: Als erste deutsche Frau hatte die Bayreutherin den renommierten Ironman auf Hawaii für sich entschieden und war dadurch Weltmeisterin geworden.