Schmidt verlässt die Bayreuth Tigers

Nach dem Abbruch der DEL2-Saison in Folge der Corona-Krise vermelden die Bayreuth Tigers den ersten Abgang. Tomas Schmidt verlässt die Tigers und wechselt zu einem Ligakonkurrenten. Zu welchem Klub es den 31-jährigen Abwehrspieler zieht, ist noch nicht bekannt. Schmidt kam vor der abgelaufenen Saison aus Dresden an den Roten Main.

In 52 Ligaspielen trug der 31-Jährige 37 Punkte bei und entwickelte sich - nach einer durchwachsenen Saison bei den Eislöwen - zum Leistungsträger. "Gerne hätte man von Seiten der Tigers weiter mit Tomas Schmidt zusammengearbeitet und hat ein höheres Angebot im Vergleich zur Vorsaison abgegeben, unter anderen auch mit der Option auf eine zusätzliche Spielzeit", heißt es in der Mitteilung der Bayreuther. "Leider führte dies zu keinem positiven Ergebnis, das in einer weiteren Partnerschaft geendet hätte und die eigenen Planungsvorgaben über Gebühr beansprucht hätte", so der Verein weiter.