Medi Bayreuth plant Rückkehr auf einen Play-off-Platz

Medi Bayreuth scheint rechtzeitig zur entscheidenden Saisonphase der Bundesliga-Hauptrunde in Schwung zu kommen: Aus den zurückliegenden vier Spielen holte Medi drei Siege und will die Erfolgsserie am Mittwoch (19 Uhr, Oberfrankenhalle) ausbauen. Im Heimspiel gegen die Skyliners Frankfurt soll die Ausgangsposition im Play-off-Rennen weiter verbessert werden.

"Jetzt gilt es vor der Allstar-Pause noch einen weiteren Sieg zu holen, um so in der Tabelle noch etwas nach oben zu klettern", forderte Medi-Centerspieler Andreas Seiferth bereits unmittelbar nach dem 96:89-Sieg in Jena am Samstag. Dieses Vorhaben können die Bayreuther nahezu in Bestbesetzung angehen: Steve Wachalski stand nach längerer Verletzungspause bereits in Jena wieder im Aufgebot, kam aber nicht zum Einsatz. Kraftpaket Hassan Martin hat seine Fußverletzung auskuriert und nimmt wieder am Trainingsbetrieb teil.

Nur nicht den Gegner unterschätzen

Allerdings darf Medi den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen: Nach der 77:91-Heimniederlage gegen s.Oliver Würzburg stehen die Skyliners Frankfurt im Kampf um die Play-offs mit dem Rücken zur Wand. Bei drei Siegen Rückstand auf den achten Tabellenplatz, ist die Partie in Bayreuth fast schon ihre letzte Chance.

"Zum Spiel in Bayreuth gibt es eigentlich nur eines zu sagen: gewinnen", betont Leon Kratzer die Bedeutung der Partie für die Skyliners. Der gebürtige Bayreuther wechselte Ende November von Brose Bamberg zu den Hessen und ersetzt dort den finnischen Nationalspieler Erik Murphy, der zum spanischen Erstligisten Manresa weitergezogen ist. Mit durchschnittlich 7,2 Punkten und 6,7 Rebounds hat sich Kratzer gut in das Frankfurter Spiel eingefügt.

Skyliners-Trainer Gordon Herbert, der im Saisonverlauf bereits mehrfach Korrekturen an seinem Kader vornahm, erhofft sich von seinem Team eine Leistungssteigerung: "Mir hat die Art und Weise, wie wir gegen Würzburg gespielt haben, nicht gefallen. Wir müssen am Mittwoch viel fokussierter sein und viel besser als Team zusammenspielen, um eine Chance zu haben. Bayreuth hat mit der Halle und den eigenen Fans einen guten Heimvorteil. Es ist sehr interessant dort zu spielen, sie haben eine gute Basketballkultur."