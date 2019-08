Medi Bayreuth Basketball sucht neues Maskottchen: Wer wird neuer Richie?

Für die Basketballmannschaft Medi Bayreuth muss ein neues Maskottchen her: Seit Dezember 2014 ist Richie schon Teil der Basketballfamilie und seitdem nicht mehr wegzudenken. Nun aber suchen Medi Bayreuth und Richie auf ihrer Facebookseite nach einem neuen Träger des Richie-Kostüms.

Zuletzt unterstütze Richie seine Mannschaft bei einem Spiel gegen Nürnberg: Basketball-Bundesligist medi bayreuth hat sein erstes Testspiel vor der neuen Saison gewonnen

Maskottchen Richie: Groß und sportlich muss er sein

Auf Richies Facebookseite sucht Medi Bayreuth nun einen neuen Richie. Grundvoraussetzung ist, dass der neue Träger des Kostüms 180 cm bis 195 cm ist - eine kleinere Größe lässt das Kostüm nicht zu. Auf keinen Fall dürfe das Maskottchen introvertiert sein, so ein Sprecher von Medi Bayreuth. Er muss gut mit Kindern umgehen können und ordentlich Stimmung machen. Oder wie Richie es ausdrückt: "Natürlich solltest du auch gerne Richie-Party machen, also meine Fans unterhalten können." Zuletzt sollten aber auch der Spaß am Basketball und die Sportlichkeit nicht zu kurz kommen. Besonders ein Talent zum Tanzen sei von Vorteil - damit überzeugte auch der letzte Richie.