Bayreuth vor 1 Stunde

Krimi im Tigerkäfig: Bayreuth Tigers schlagen Kassel Huskies

Was für ein Drama am Freitagabend: Die Bayreuth Tigers haben in der DEL2 den Tabellenführer Kassel Huskies nach Penaltyschießen mit 4:3 (2:3, 0:0, 1:0/1:0) geschlagen.