Drittligist ist eine Nummer zu groß - Bayreuth unterliegt im Testspiel gegen die Kickers

Im dritten Vorbereitungsspiel unterlag Fußball-Regionalligist SpVgg Bayreuth dem Drittligisten Würzburger Kickers mit 1:5. Das Benefizspiel zugunsten der Lebenshilfe Augsfeld wurde in Neubrunn ausgetragen. Wie auch in den vorherigen Testspielen zeigten die Altstädter Anton Makarenko und Torwart Stefan Kolb eine starke Leistung. Makarenko gelang auch der einzige Bayreuther Treffer.



Testspiel

SpVgg Bayreuth -

Würzburger Kickers 1:5 (1:2)

Beide Mannschaften stehen voll im Training. Das war den Spielern vor allem zu Beginn der Partie anzumerken. In der ersten halben Stunde sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen zwingenden Torchancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit für die Bayreuther ergab sich in der 25. Minute für Ivan Knezevic, der nach einem erfolgreichen Dribbling aber knapp verzog. Makarenko setzte nach einer Flanke von rechts den Ball mit dem Kopf knapp neben den Pfosten.



Dann wurde das Spiel schneller. Die Würzburger gewannen zunehmend die Oberhand. In der 34. Minute erzielte Enis Bytyqi den Führungstreffer für die Kickers. Kurz darauf erhöhte Enes Küc auf 2:0. Die Bayreuther zeigten aber Moral und kämpften sich zurück in die Partie: Mit einer guten Einzelleistung setzte sich Makarenko bei einem Konter durch und traf in der 39. Minute zum 2:1.



Mit einer tollen Parade machte der Bayreuther Keeper Sebastian Kolbe nach der Halbzeitpause eine gute Torchance der Würzburger zunichte. Danach machten die Würzburger den Klassenunterschied aber deutlich: In der 55. Minute erhöhte Onur Ünlücifci auf 3:1.



Nun hatten die Würzburger immer mehr vom Spiel, waren im Sturm druckvoller - Bayreuth war abgemeldet. Kai Wagner setzte sich auf der linken Außenbahn durch, seinen flachen Schuss vor das Tor verwandelte Dominic Baumann zum 4:1. Der selbe Spieler stellte in der 84. Minute den 5:1-Endstand her.



Schiedsrichter: Pflaum (Hallstadt). - Tore: 0:1 Bytyqi (32.), 0:2 Küc (34.), 1:2 Makarenko (37.), 1:3 Ünlücifci (55.), 1:4 Baumann (60.), 1:5 Baumann (82.).