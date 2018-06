Bayreuther Neuzugänge überzeugen gegen Hof

Autohaus Exner Cup, Halbfinale



SpVgg Bayreuth -

SpVgg Bayern Hof 6:2 (2:0)



Finale



SpVgg Bayreuth -

1. FC Nürnberg II 0:1 (0:1)

Weitere Ergebnisse



Halbfinale:

Spiel um Platz 3:

Im ersten Testspiel zur Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison feierte die SpVgg Bayreuth einen 6:2-Sieg gegen den Bayernligisten SpVgg Bayern Hof im Rahmen des "Autohaus Exner Cups" in Selbitz . Unter den Altstädter Torschützen war auch Neuzugang Ioannis Kiakos. Mit dem Erfolg zogen die Bayreuther ins Finale gegen den 1. FC Nürnberg II , indem sie trotz starker Leistung knapp unterlagen.Die Bayreuther um Trainer Josef Albersinger agierten in der ersten Hälfte vor Torwart Sebastian Kolbe mit einer Viererkette: Richard Schneider und Laurin Michaelis besetzten die Außen, der zuletzt angeschlagene Johannes Golla kam im Lauf der zweiten Hälfte, Darius Held setzte aus. In der Innenverteidigung spielten Thore Dengler und Tobias Weber. Das Mittelfeld setzte sich aus Chris Wolf, Neuzugang Mario Götzendörfer (vom SV Seligenporten ) und dem offensiver ausgerichteten Anton Makarenko zusammen. Über die Flügel kamen Kevin Coleman und Ivan Knezevic, im Sturmzentrum spielte Christoph Fenninger.Und dem aus Saarbrücken nach Bayreuth gewechselte Stürmer gelang in der 16. Minute gleich das Führungstor. Den zweiten Treffer machte Anton Makarenko (30.), das dritte Tor schoss dann Neuzugang Ioannis Kiakos kurz nach der Halbzeit: Der 20-jährige Grieche, der in der vergangenen Saison für das Bayernliga-Team der Würzburger Kickers zehn Tore erzielte, traf nach Vorarbeit von Testspieler Albert Ruiz.Nur vier Minuten nach seinem Treffer sammelte Kiakos seinen zweiten Scorerpunkt: Dieses Mal legte er für den Spanier Ruiz zum 4:0 auf, der ebenso einen guten Eindruck hinterließ wie die beiden anderen Probespieler Nico Ott (kam für Weber in der Innenverteidigung) und Stefan Valentini (ersetzte Knezevic auf dem Flügel). Valentini markierte kurz vor dem Ende den Treffer zum 6:2-Endstand, nachdem Michaelis zum zwischenzeitlichen 5:1 eingenetzt hatte. Hinten verlor man durch die vielen Wechsel etwas an Stabilität, was die Hofer zu zwei Treffern nutzten. Torwart Kolbe zeichnete sich in seinem ersten Spiel auch ein ums andere Mal aus.SpVgg-Trainer Albersinger stellte sein Team im Vergleich zum Spiel gegen Hof auf vier Positionen um: Chris Wolf rückte für Richard Schneider auf die Außenverteidigerposition, dafür startete Robin Renger im defensiven Mittelfeld. Stefan Valentini ersetzte Kevin Coleman auf dem Flügel, im Sturmzentrum durfte Albert Ruiz für den angeschlagenen Christoph Fenninger ran.Vom Anstoß weg kamen die Nürnberger zur ersten Chance, SpVgg-Torwart Kolbe war jedoch zur Stelle. Danach wurde die Partie ausgeglichener. Nach einem Angriff über die linke Seite spielte Knezevic den Ball in die Mitte, Ruiz schloss ab, der Nürnberger Schlussmann Nikola Vasilj schob den Ball zurück ins Feld. Schiedsrichter André Denzlein entschied, weiterspielen zu lassen. Wenig später brachte Philipp Harlass den FCN in Führung. Makarenko hätte kurz vor der Pause noch per Kopf ausgleichen können, scheiterte aber am starken Vasilj.Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich die Teams, bis die Altstadt in der letzten Viertelstunde noch einmal Druck aufbaute. Allerdings scheiterten Ruiz (71. Minute), Makarenko (69.) und Weber (88.) jeweils knapp. Trotz der unglücklichen Niederlage im Endspiel zieht Albersinger ein positives Fazit: "Wir haben zwei gute Spiele gemacht und können mit dem aktuellen Stand absolut zufrieden sein."SV Selbitz - FC Nürnberg II 0:4. -SV Selbitz - SpVgg Bayern Hof 1:4.