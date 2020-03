Bayreuther Basketballer flieht in die USA

Die Basketballer von Medi Bayreuth sind wegen der Corona-Pandemie zu einer mindestens zweiwöchigen Zwangspause verurteilt. Center Reid Travis ist deshalb mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, in sein Heimatland USA zurückkehren zu dürfen. Medi-Geschäftsführer Björn Albrecht bedauert die Entscheidung des Centers, der am Freitag ins Flugzeug Richtung Vereinigte Staaten stieg.

Stadt Bayreuth schließt Hallen

Auch der Trainingsbetrieb der Bayreuther Basketballer ruht, da die Stadt Bayreuth ihre Sportstätten (Oberfrankenhalle und Sportzentrum, Hans-Walter-Wild Stadion mit Kunstrasenplatz, Eisstadion) und alle städtischen Turnhallen) bis vorerst 19. April geschlossen hat. Zudem sind alle Veranstaltungen verboten. Die Verfügung der Stadt betrifft sowohl den Trainings- als auch den Spielbetrieb aller Sport-Mannschaften.