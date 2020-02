Bayreuth Tigers wollen Siegesserie ausbauen

Für die Bayreuth Tigers setzt sich die Serie der "Endspiele" in der heißen Phase der DEL2-Hauptrunde fort. Am Freitag (20 Uhr) gastiert Tabellenführer Kassel im Tigerkäfig, am Sonntag (17 Uhr) geht es für die Bayreuther zum direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt nach Landshut. Während die Niederbayern punktgleich, aber mit dem schlechteren Torverhältnis hinter den Tigers liegen, haben sich die Nordhessen gefangen.

Nach einer Ergebniskrise haben die Kassel Huskies am vergangenen Wochenende mit zwei Siegen gegen Kaufbeuren die Tabellenführung zurückerobert und hoffen nun, sich in den verbleibenden Spielen die beste Ausgangsposition für die bald beginnenden Play-offs sichern zu können.

Trainer bleibt an Bord

Auch abseits des Eises gab es in Kassel zuletzt positive Nachrichten: Mit der Vertragsverlängerung von Trainer Tim Kehler haben die Huskies für die Planungen der kommenden Saison bereits ein erstes Zeichen gesetzt. Topscorer der Hessen sind die beiden kanadischen Stürmer Ben Duffy und Corey Trivino.

Im Tor steht bei den Hessen mit Gerald Kuhn ein Meister seines Fachs, der im Schnitt die wenigsten Tore der Liga kassiert hat. Mit einer Kombination aus zweitbestem Angriff und zweitbester Abwehr der Liga hat sich Kassel an der Spitze festgesetzt. Alle drei bisherigen Duelle gingen - teils knapp - an die Huskies. Diese Serie wollen die Tigers gerne durchbrechen.

Aufsteiger Landshut hat ebenso wie die Tigers mit guten Ergebnissen den Rückstand auf die Play-off-Plätze verkürzt. Die Niederbayern haben an einigen Stellschrauben gedreht und einen Trainerwechsel vollzogen. Mit dem ehemaligen Nationaltorwart Dimitri Pätzold sowie Verteidiger Matic Podlipnik (Slowakei) und Stürmer Lukas Löfquist (Schweden) hat Landshut noch einmal auf den Kontingentpositionen nachgelegt.

Landshuter Aufstiegsheld kehrt zurück

Und Ende Januar kam mit dem tschechischen Stürmer Tomas Plihal der Held der Aufstiegssaison zurück. Topscorer bei den Niederbayern sind Mathieu Pompei und Robbie Czarnik, denen auch die Aufgabe zukommt, die jungen Spieler wie Alexander Ehl oder Marco Baßler zu führen. In den bisherigen Duellen ging jeweils das Heimteam als Sieger vom Eis - am Sonntag brauchen die Tigers aber einen Auswärtssieg, will man im Rennen um Platz 10 bleiben.

Trainer Petri Kujala kann für die beiden Spiele voraussichtlich auf die nahezu identische Aufstellung wie am vergangenen Sonntag zurückgreifen, Max Kislinger steht nach einer kurzen Pause ebenfalls wieder zur Verfügung. "Alle Jungs haben gut trainiert und sind gesund. Wir wollen auf die letzten Spiele aufbauen und da gibt es wenig Grund, in den Zusammenstellungen etwas zu ändern", blickt Kujala zuversichtlich auf die nächsten Spiele.