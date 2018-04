Bayreuth Tigers steigen aus der DEL2 ab

In der entscheidenden Abstiegsrunde hätten sie drei Siege in Folge gegen die Tölzer Löwen gebraucht, doch bereits der erste Versuch, den Matchball abzuwehren, scheiterte. Die Tigers verloren Spiel 5 in Oberbayern mit 1:4 (1:1, 0:1, 0:2). So zogen die Bayreuther in der Play-down-Serie (Best of seven) mit 1:4 den Kürzeren.



DEL2, Play-down 2, Spiel 5

Tölzer Löwen - Bayreuth Tigers 4:1



Die Verunsicherung der Bayreuther war in Spiel 5 deutlich zu erkennen. So unter anderem beim 1:0 nach neun Minuten: Florian Strobl hatte auf der rechten Außenbahn Fahrt aufgenommen. Die Bayreuther Verteidiger griffen nicht ein, so dass der Tölzer in die Mitte ziehen konnte und Tigers-Keeper Martins Raitums überwand.



Nach ihrem ersten Powerplay schöpften die Bayreuther wieder Hoffnung: Einen Schuss von der blauen Linie von Jozef Potac fälschte Ivan Kolozvary zum 1:1-Ausgleich ab.



Im zweiten Abschnitt besannen sich die Tigers auf ihre Tugenden und beschäftigten die Gastgeber mit intensivem Laufspiel. Chancen gab es auf beiden Seiten, die beste allerdings für die Gäste. Timo Gams scheiterte knapp an Löwen-Schlussmann Mikko Rämö. Und kurz vor Ende des Drittels gingen die Gastgeber erneut in Front. Mit einem verdeckten Rückhandschuss schockte Löwen-Kapitän Strobl die Bayreuther.



Im Schlussdrittel standen die Löwen zumeist tief, verwalteten ihren Vorsprung und lauerten auf Konterchancen. Bayreuth fehlten die Ideen. Der Ausgleich wäre Mitte des Abschnitts dennoch möglich gewesen, doch kurz nacheinander parierte Rämö gegen Sergej Stas und Michal Bartosch.



Tigers mit mehr Risiko

Da die Gäste mit zunehmender Spieldauer gezwungen waren, mehr Risiko zu gehen und offensiver zu spielen, ergaben sich auch für die Tölzer einige Möglichkeiten. Johannes Sedlmayr und Michael Endraß scheiterten an Raitums. Zwischen diesen beiden Chancen hatte Joonas Vihko allein vor dem Tor den Puck über die Querlatte geschossen.



Nach 56 Minuten folgte der entscheidende Rückschlag für die Bayreuther: Philipp Schlager hatte seinen Sturmpartner Sedlmayr bedient. Dieser traf aus kurzer Distanz mit einer Direktabnahme in den rechten oberen Winkel des Tigers-Tores. Nur zwei Minuten später versuchte Raitums, das Spiel schnell zu machen, doch der Puck prallte von Andreas Geigenmüllers Schlittschuh zu Vihko. Der Löwen-Routinier ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und erzielte den 4:1-Endstand.



Zuschauer: 3118. - Strafminuten: Bad Tölz 4, Bayreuth 0. - Tore: 1:0 (9.) Strobl (Endraß, Reiter), 1:1 (18.) Kolozvary (Potac), 2:1 (38.) Strobl (Frank, Kolacny), 3:1 (56.) Sedlmayr (Schlager, St. Jacques), 4:1 (58.) Vihko (Borer). red