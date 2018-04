Bayreuth Tigers stehen mit dem Rücken zur Wand

Im über weite Strecken biederen Spiel 4 der entscheidenden Abstiegsrunde wachten sie zu spät auf und verloren gegen die Tölzer Löwen mit 1:2 (0:1. 0:1, 1:0).



In der Play-down-Serie (Best of 7) liegen die Tigers nun 1:3 zurück, dürfen sich keine Niederlage mehr erlauben und benötigen drei Siege in Folge.



DEL2, Play-downs 2, Spiel 4

Bayreuth Tigers - Tölzer Löwen 1:2



Das Spiel hatte lange Zeit keinen Play-down-Charakter und blieb weitgehend emotionslos, was vor allem den Gästen in die Karten spielte - die zudem durch einen Unterzahltreffer in Führung gingen. Nach einem halbherzigen Spielaufbau der Tigers aus der eigenen Zone kam der Puck zu Michael Endraß, der keine Mühe hatte, Martins Raitums - er spielte für den verletzten Stammtorwart Tomas Vosvrda - zu überwinden.



In der Folgezeit plätscherte die Partie vor sich hin. Die Tigers fanden nicht die richtige Einstellung zum Spiel, hatten aber noch ein weiteres Problem: die Chancenverwertung. Denn obwohl sie nicht überzeugten, kamen sie zu guten Möglichkeiten. Aber weder Luca Gläser bei einem Konter, noch Sergej Stas (13.) gelang ein Treffer.



Im zweiten Abschnitt lag das Hauptaugenmerk der Tölzer auf der Defensive, den Tigers fehlten die Ideen, um den Abwehrriegel zu knacken. Da auch viele Zweikämpfe an den Banden verloren gingen, sprangen kaum gute Chancen heraus. Und dann erhöhten die Gäste nach fragwürdigen Strafzeiten gegen die Bayreuther in doppelter Überzahl auf 2:0. Johannes Sedlmayr hatte einen Steilpass aufgenommen und mit der Rückhand verwandelt. Die Löwen konnten sich nun noch mehr auf die Abwehrarbeit konzentrieren.



Tigers-Trainer Sergej Waßmiller setzte mit Reihen-Umstellungen im Schlussdrittel neue Impulse, doch erst ab der 49. Minute fand sein Team wie erhofft ins Spiel. Wachmacher war der Anschlusstreffer: Eugen Alanov setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und passte zu Stas, der den Tölzer Torwart tunnelte. Nun kam es zur turbulenten Szenen vor den Toren, vor allem die Tigers übten viel Druck aus. Allerdings hielten sich die Tölzer selbst in Unterzahl schadlos.

Nun brauchen die Tigers in Spiel 5 am Freitag (19.30 Uhr) unbedingt einen Auswärtssieg.



Zuschauer: 1447. - Strafminuten: Bayreuth 12 + 10 gegen Linden, Bad Tölz 10. - Tore: 0:1 (7.) Endraß (Strobl - 4 gegen 5), 0:2 (28.) Sedlmayr (Kolacny, Rämö - 5 gegen 4), 1:2 (49.) Stas (Alanov, Mayer). red