Bayreuth Tigers sind an Platz 10 dran

Der Kampf um den wichtigen 10. Platz in der 2. Eishockey-Bundesliga (DEL 2), der die Teilnahme an den Pre-Play-offs und den vorzeitigen Klassenerhalt beschert, spitzt sich zu. Nach 48 von 52 Spielen der Hauptrunde sind plötzlich auch die lange abgeschlagenen Bayreuth Tigers wieder im Rennen, setzten sie doch ihre Aufholjagd mit zwei wichtigen Siegen gegen die Dresdner Eislöwen fort.

DEL 2

Dresdner Eislöwen - Bayreuth Tigers 2:4 (0:0, 1:1,1:3) Auf Bayreuther Seite kehrte Tim Zimmermann in den Kader zurück. Die Tigers begannen schwungvoll und hatten durch Davidek, Lillich und Neuert gute Gelegenheiten. Doch dann mussten Veisert und wenig später Schmidt auf die Strafbank. Knapp 50 Sekunden überstanden die Bayreuther in zweifacher Unterzahl, auch dank des erneut starken Torwarts Herden. Unter anderem rettete er bei einem Alleingang von Huard (12.). Auch nach einem kapitalen Schnitzer in der eigenen Abwehr war der Bayreuther Torsteher gegen Jentsch auf dem Posten. Die beste Möglichkeit auf Seiten der Wagnerstädter vergab Neuert kurz vor der Drittelpause.

In der 29. Minute nutzten die Tigers eine Überzahl zur Führung. Järveläinen bediente Rajala am langen Eck, der der Scheibe noch im Flug die entscheidende Richtungsänderung gab. Weitere Überzahlspiele blieben jedoch ungenutzt. Der Ausgleich fiel dann durch Pohls Abstauber.

Im letzten Drittel zeigten die Tigers ihre Moral. Sie boten den anrennenden Dresdnern jederzeit Paroli, setzten selbst Nadelstiche. Markus Lillich hätte fast das 1:2 erzielt, doch der Videobeweis zeigte nicht eindeutig, ob die Scheibe komplett hinter der Linie war. Wenig später netzte Järveläinen nach einem schönen Zuspiel von Kolozvary ein. Kolozvary erhöhte nach 57 Minuten nach Doppelpass mit Lillich auf 1:3. Als die Eislöwen knapp drei Minuten vor Schluss den Goalie für einen sechsten Feldspieler herausnahmen, gelang Hanusch der Anschlusstreffer. Ivan Kolozvary machte mit einem Schuss ins leere Dresdner Tor alles klar.

"Wir haben über das gesamte Wochenende gutes Forechecking gespielt und gar nicht so darauf geschaut, was Dresden macht. Dies hat gut funktioniert. Und im Augenblick haben wir auch das nötige Selbstvertrauen und Timo Herden, der im richtigen Moment überragend hält", sagte Tigers-Trainer Petri Kujala. "Wir haben einige Tore verschenkt, viele Chancen gehabtm aber nichts getroffen. Die Mannschaft von Petri spielt mit sehr viel Selbstvertrauen, das uns im Augenblick fehlt", so sein Gegenüber Rico Rossi.av Tore: 0:1 (29.) 5-4 Rajala, 1:1 (37.) Pohl, 1:2 (53.) Järveläinen, 1:3 Kolozvary (57.), 2:3 (59.) Hanusch, 2:4 (60.) Kolozvary / Zuschauer: 3875 / Strafminuten: 8/8. Bayreuth Tigers - Dresdner Eislöwen 6:3 (4:1, 1:1, 1:1) Die hochmotivierten Bayreuther belohnten sich durch ein Überzahl-tor des starken Davidek früh. Die Dresdner wurden zwar stärker, hatten aber keine klaren Chancen. Järveläinen nutzte dagegen eine Möglichkeit gegen seinen finnischen Landsmann Helenius im Tor der Gäste zum 2:0. Als dann Neuert von der roten Linie mit einem kurios springenden Fernschuss gar das 3:0 gelang, wirkten die Sachsen geschockt. Selbst ihr Anschlusstreffer, als ein Pass-Versuch von Knobloch von Davideks Schlittschuh über die Torlinie rutschte, beeindruckte die Tigers nicht. Nur zehn Sekunden später schlug Busch mit dm 4:1 zurück.

Im zweiten Drittel zeigten die Eislöwen mehr Laufarbeit und Körperspiel. Ihr erstes Powerplay nutzten die Gäste auch zum zum zweiten Treffer durch Pohl. Doch die Tigers bissen sich förmlich wieder ins Spiel und nahmen mit Kolozvarys 5:2 den Gästen den Schwung.

Im Schlussabschnitt gab es weitere intensive Zweikämpfe, wobei das schwache Schiedsrichter-Gespann fast die Kontrolle verloren hätte. Bayreuth stemmte sich aber in einer langen doppelten Unterzahl gegen die Angriffswellen. Nur Ritter traf nach dem Powerplay noch einmal für die Eislöwen. Den Schlusspunkt setzte dann schließlich Torjäger Gron mit seinem Überzahltreffer..bis Tore: 1:0 (4.) 5-4 Davidek, 2:0 (15.) Järveläinen, 3:0 (18.) Neuert, 3:1 (19.) Knobloch, 4:1 (20.) Busch, 4:2 (27.) 5-4 Pohl, 5:2 (29.) Kolozvary, 5:3 (53.) Ritter, 6:3 (57.) 5-4 Gron / Zuschauer: 1954 / Strafminuten: 10/24.