Bayreuth Tigers: Petri Kujala bleibt

Petri Kujala geht in seine dritte Saison als Trainer des Eishockey-Zweitligisten Bayreuth Tigers. Der 49-Jährige unterschrieb nach Ablauf der Hauptrunde in der DEL 2 einen bis 2021 gültigen neuen Vertrag bei den Wagnerstädtern.

Kujala ist nicht nur Trainer, sondern wichtiger Bestandteil der sportlichen Leitung. So ist er - zusammen mit Tigers-Gmbh-Geschäftsführer Matthias Wendel - für alle Transfers und somit für das Gesicht der Mannschaft, verantwortlich. "Wir wollten ein Zeichen setzten und jetzt, vor der beginnenden wichtigsten Saisonphase, die Position des Trainers festziehen, damit gar keine Unklarheiten aufkommen können", erklärt Wendel. Er teile die Philosophie des Trainers "zu 100 Prozent". In der zweijährigen Zusammenarbeit mit dem Finnen und dem beinahe täglichen Austausch habe "sich sehr schnell herausgestellt, dass wir ähnlich strukturiert sind", so der Tigers-Geschäftsführer weiter. "So war das Vertragsgespräch zwischen uns sehr schnell in nur wenigen Minuten erledigt."

"Es macht mir einfach Spaß in Bayreuth und ich hatte keinen Grund, lange zu überlegen, als mir das Angebot für die kommende Saison unterbreitet wurde. Der Reiz, in einem kleineren Verein zu zeigen, dass man Erfolg haben kann - welchen wir bisher noch nicht vollends bestätigt haben - ist einer der Gründe für meinen Verbleib. Zudem ist die Zusammenarbeit mit Matthias Wendel eine sehr vernünftige, die mehr oder weniger auf Augenhöhe stattfindet. Wir verstehen uns gut und können uns zu allen Themen konstruktiv austauschen", so Petri Kujala.

"Petri ist ein Mensch, der nicht jammert, sondern anpackt und die Aufgaben, die vor ihm liegen, mit großem Engagement angeht. Zudem ist er ein Trainer, mit dem die Spieler zufrieden sind, weil für alle Chancengleichheit herrscht und er mit den Jungs ehrlich und vernünftig umgeht. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen auch für die neue Saison eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen werden. Gerade in der zweiten Hälfte der Hauptrunde hat man gesehen, zu was die Jungs fähig sind", sagt Matthias Wendel. Auch Tigers-Kapitän Ivan Kolozvary zeigt sich erfreut: "Wir arbeiten sehr gerne mit Petri, er führt uns als Team sehr gut. Er arbeitet sowohl mit den erfahrenen als auch den jüngeren Spieler sehr intensiv und hat uns immer weiterentwickelt."

Die Bayreuth Tigers kämpfen ab kommenden Freitag in der 1. Runde der Play-downs mit Crimmitschau um den Klassenerhalt. Der Verlierer der maximal sieben Duelle hat gegen Landshut oder Weißwasser noch eine weitere Chance.