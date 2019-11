Bayreuth rutscht ans Tabellenende

Bayreuth Tigers - Heilbronner Falken 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Während das Offensivspiel der Tigers kaum stattfand, erspielten sich die Heilbronner von Beginn an klare Vorteile. Nachdem Della Rovere (8.) die Latte getroffen hatte, nutzte Damon in Überzahl nach einem Abpraller die nächste Chance zur Führung. Unzufrieden mit der Schiedsrichter-Entscheidung zu diesem Powerplay beschwerte sich Karlsson nochmal, worauf dieser den Schweden erneut auf die Strafbank schickte, was Brady durch seinen eigenen Nachschuss mit dem 0:2 bestrafte. Da Jaeger Schumacher alleine vor ihm nicht zum dritten Mal einnetzen ließ, ging man mit diesem Ergebnis in die erste Pause.

Mit deutlich mehr Leidenschaft gingen die Wagnerstädter dann in den zweiten Abschnitt und wurden durch Bartoschs Anschlusstreffer schnell belohnt. Das 1:3 von Della Rovere war wie eine kalte Dusche, denn dieser Treffer fiel nur 27 Sekunden später. Melanson hatte noch zwei tolle Chancen, doch kam er beide Male nicht am Falken-Goalie Nemec vorbei.

Das gelang erst Busch, der bei einer Druckphase die Scheibe mit allem Willen in die Maschen donnerte.

Pech hatten die Bayreuther, dass der Videobeweis den Ausgleich verhinderte und Järveläinens Einzelaktion nur am Pfosten landete. Allerdings dürfen Jaegers Prachtparade (38.) und andere Möglichkeiten der Gäste auch nicht unerwähnt bleiben. Da Heider Sekunden vor der Pause einen Meter vor dem eigenen Tor unglücklich agierte, brachte Della Rovere die Gäste wieder mit zwei Toren in Front.

Diesem Rückstand liefen die "Gelb-Schwarzen" dann das ganze letzte Drittel erfolglos hinterher. Das besser genutzte Powerplay und die größere Effektivität im Abschluss bescherte den Gästen einen nicht unverdienten Sieg, mit dem sie ebenso weiter im Vorderfeld der Liga bleiben wie die Tigers im Tabellenkeller.bisTore: 0:1 (9.) 5-4 Damon; 0:2 (11.) 5-4 Brady; 1:2 (22.) Bartosch; 1:3 (22.) Della Rovere; 2:3 (27.) Busch; 2:4 (40.) Della Rovere. - Zuschauer: 1654. - Strafminuten: 16/10.