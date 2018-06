Bayreuth Dragons verpassen Sensation im Heimspiel gegen Primus Bamberg

Landesliga Nord



Bayreuth Dragons -

Bamberg Bucks 12:14

Nur drei Punkte fehlten dem Football-Landesligisten Bayreuth Dragons zum Überraschungssieg im Heimspiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Bamberg Bucks. Ausschlaggebend für die 12:14-Niederlage war auch die Kaderbreite: Während die Bamberger mit 40 Spielern antraten, konnten die Dragons nur 30 stellen, was vor allem im letzten Viertel zu Schwierigkeiten führte.Die Partie begann auf Augenhöhe. Beide Defense-Reihen dominierten das Spielgeschehen, und so endete das erste Viertel 0:0. Im zweiten Abschnitt waren die Bucks stärker und gingen nach einem cleveren Angriff mit einem Touchdown mit 7:0 in Führung. Danach bestimmte wieder die Defensive beider Teams die Richtung. Einen missglückten Punt der Bayreuther brachten die Bamberger kurz vor der Halbzeit zurück in die Endzone, wodurch sie ihre Führung auf 14:0 ausbauten.Mit frischer Energie starteten die Dragons dann aber stark in die zweite Halbzeit, übernahmen die führende Rolle und holten mit zwei Touchdowns zum 12:14 auf. Der knappe Rückstand kam durch zwei missglückte Two-Point-Conversions zustande.Ein packendes Duell auf Augenhöhe entwickelte sich dann im letzten Viertel. Die Dragons kamen noch einmal in die Nähe der Bamberger Endzone. Bei einem langen Passspielzug, der nur durch eine Strafe der Bamberger verteidigt werden konnte, fingen sich die Bayreuther jedoch ebenfalls eine Strafe wegen eines Holdings ein. Diese warf sie zurück in die eigene Hälfte und der Drive endete punktlos. Danach waren die Dragons bedingt durch den deutlich kleineren Kader am Ende ihrer Kräfte. Zwar konnte Bayreuth weitere Punkte der Bucks verhindern, kam aber auch selbst nicht mehr nahe genug an die Endzone.