Altstädter stehen im Pokal-Finale

Die SpVgg Bayreuth hat den nächsten Pokal-Coup gelandet und steht im Finale des Totopokals auf bayerischer Ebene. Im Halbfinale besiegte sie den Regionalliga-Rivalen TSV 1860 Rosenheim mit 3:0. Nun fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die erste DFB-Pokalhauptrunde. Und der soll am 21.Mai im heimischen Hans-Walter-Wild-Stadion gelingen. Im Endspiel treffen die Altstädter dann auf den 1. FC Schweinfurt 05, der sich im zweiten Halbfinale gegen den FC Memmingen mit 4:1 durchsetzte.



Totopokal, Halbfinale

SpVgg Bayreuth - TSV 1860 Rosenheim 3:0



Gegen die Rosenheimer - im Ligaspiel unterlag die SpVgg noch 0:1 - ließen die Altstädter kaum Zweifel am Sieg aufkommen. Die defensiv spielenden Oberbayern hatten selten zwingende Torchancen, ließen ihrerseits aber nur wenig zu. Allerdings wurden die Bayreuther bei Standardsituationen immer wieder gefährlich - und jubelten nach einem Böhnlein-Freistoß: Aus elf Metern köpfte Manndecker Julian Kolbeck in der 38. Minute zum 1:0 ein.



Eine Schocksekunde erlebte die Heimelf kurz nach dem Seitenwechsel. Der in der Halbzeit eingewechselte Korbinian Linner verpasste per Kopf nur ganz knapp den Ausgleich. Zudem musste SpVgg-Torwart Alexander Skowronek bei einem Schuss von Ludwig Räuber (58.) sein ganzes Können aufbieten.



Als die Gäste aus Rosenheim ihren Abwehrverbund lockerten, schien die Vorentscheidung nur noch eine Frage der Zeit. Konter, eine der Paradedisziplinen der Gelb-Schwarzen, sollten den vorentscheidenden zweiten Treffer für die Bayreuther bringen. Mergim Bajrami (76.) scheiterte um Haaresbreite, TSV-Keeper Robert Mayer klärte den Kopfball sehenswert. Dominik Schmitt (82.) schoss frei stehend über das Rosenheimer Tor.



Zwei Treffer in der Schlussphase

Dem Bangen setzte dann Bajrami in der 88. Minute ein Ende: Nach herrlichem Doppelpass mit Ivan Knezevic platzierte er den Ball im unteren Eck des Gästetores. In der Nachspielzeit gelang dem eine Minute zuvor eingewechselten Patrick Weimar sogar noch der dritte Bayreuther Treffer.



SpVgg Bayreuth: Skowronek - Dengler, Kolbeck, Weber - Held, Wolf, Schmitt (85. Krahnert), Golla - Böhnlein - Knezevic (90. + 2. Weimar), Hobsch (62. Bajrami)



TSV 1860 Rosenheim: Mayer - Lenz, Köhler, Heiß, Zant, Denz (57. Basta), Maier, Mayerl, Räuber (80. Hartl), Majdancevic, Einsiedler (46. Linner).



Schiedsrichter: Fleischmann (ASV Burglengenfeld). - Zuschauer: 612. - Tore: 1:0 Kolbeck (38.), 2:0 Bajrami (88.), 3:0 Weimar (90. +4.). red