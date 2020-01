Bayreuth vor 1 Stunde

Straßensperre

Sperrung auf B2 in Bayreuth: Bundesstraße ab Mittwoch nicht mehr befahrbar

Die B2 in Bayreuth wird ab Mittwoch gesperrt. Grund dafür sind Straßensanierungen an der Hochbrücke. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Monats an.