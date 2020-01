Update 16.06 Uhr: Mehrere Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Aktuell läuft ein großer Feuerwehreinsatz in Oberfranken, teilt die Polizei inFranken.de mit. In einem Mehrfamilienhaus in Speichersdorf-Kirchenlaibach (Kreis Bayreuth) brennt es. Mehrere Feuerwehren sind vor Ort. Laut ersten Informationen der Polizei gibt es mehrere Verletzte. Die Einsatzkräfte waren gegen 15 Uhr alarmiert worden.

Erstmeldung: Wohnungsbrand in Speichersdorf-Kirchenlaibach

Am Montagnachmittag (6. Januar) kämpft die Feuerwehr in Speichersdorf-Kirchenlaibach (Kreis Bayreuth) gegen einen Brand in einer Wohnung in der Kreuzstraße, berichtet die Polizei in einer Erstmeldung.

Sobald weitere Informationen bekannt sind, erfahren Sie bei inFranken.de mehr.