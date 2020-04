Spänfleck vor 1 Stunde

Feuer

Riesige Rauchsäule bei Brand in Oberfranken – Feuerwehr kann Flammen löschen

In Oberfranken hat es am Karfreitag einen verheerenden Brand gegeben. In einer Scheune war ein Feuer ausgebrochen, eine riesige Rauchsäule hing über dem landwirtschaftlichen Anwesen.