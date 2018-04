Sitzung des Jugendausschusses

Der Jugendausschuss des Stadtrats befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 9. April, ab 15 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, mit den Vorschlagslisten für Jugendschöffen beim Amtsgericht und beim Landgericht Bayreuth für die Wahlperiode 2019 bis 2023. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen eine Anpassung des Bayreuther Basiswertes zur Erhaltung der Betreuungsqualität in den Kindertagesstätten sowie ein Antrag der Mittelschule Bayreuth-St. Georgen auf Erweiterung der dortigen Jugendsozialarbeit.