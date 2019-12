Silvester 2019 in Bayreuth: Hier gilt ein striktes Böllerverbot

Böllerverbot in Bayreuth: Die Stadt erlässt zum ersten Mal an Silvester und Neujahr ein Verbot für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Teilen des Stadtgebiets. Bereits im Oktober haben zwei Ausschüsse des Stadtrats den Beschluss gefasst.

Böllerverbot in Bayreuth: Sicherheitsdienst kontrolliert

Das Feuerwerksverbot gilt von Dienstag, 31. Dezember, 0 Uhr, bis Mittwoch, 1. Januar, 24 Uhr, wie die Stadt Bayreuth am Freitag mitteilte. Es erstreckt sich auf handelsübliche Kleinfeuerwerke, Raketen, Knallkörper, Batterien und Ähnliches.

Mit einer entsprechenden Beschilderung in den betroffenen Straßen wird an Silvester und Neujahr auf die neue Regelung hingewiesen. Außerdem wird ein von der Stadt beauftragter privater Sicherheitsdienst die Einhaltung des Verbots überwachen. Verstöße können mit einem Bußgeld geahndet werden.

An diesen Orten muss man auf Feuerwerk verzichten

Das Verbot, initiiert von Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats, gilt für einen Teilbereich der historischen Innenstadt, wie zum Beispiel die Opernstraße mit dem UNESCO-Welterbe Markgräfliches Opernhaus, die historische Friedrichstraße sowie das historische Gassenviertel. Auch in der Maximilianstraße sowie in einigen Seitengassen wird ein Verbot zum Tragen kommen.

Generell untersagt ist Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern sowie Kinder-, Alten- und Pflegeheimen. Die Stadt Bayreuth bittet darum, auch in der Nähe des Tierparks Röhrensee, des Tierheims und des Umweltinformationszentrums auf Feuerwerk zu verzichten, um auf die Tiere Rücksicht zu nehmen. Ein genauer Lageplan zu den Verbotszonen findet sich auf der Website der Stadt.