Sieben Wildunfälle an einem Tag: Polizei Pegnitz fordert mehr Vorsicht

Eigentlich war es "ein ganz normaler Donnerstag" in der Polizeiinspektion Pegnitz im Landkreis Bayreuth - wären da nicht die sieben Wildunfälle gewesen, die in einem Zeitraum von weniger als 24 Stunden gemeldet wurden.

Pegnitz: Sieben Wildunfälle an einem Tag

Angefangen hat der für mehrere Rehe verhängnisvolle Tag mit einem Unfall um 5.30 Uhr, bei dem eine 21-Jährige auf der Staatsstraße 2163 bei Pottenstein ein Reh überfahren hat.

Um 6.40 Uhr hat ein 48-Jähriger auf der Staatsstraße zwischen Hainbronn und Pegnitz ein Reh mit seinem Fahrzeug erfasst.

Bereits fünf Minuten später musste ein Reh, das schwer verletzt wurde, von der Polizei schlussendlich erschossen werden. Der Unfallverursacher war diesmal ein 25-jähriger Autofahrer auf der Straße zwischen Vorbach und Großkorbis.

Um 8 Uhr geht die Serie weiter: Eine 40-jährige Frau stößt auf der Staatsstraße 2120 bei Creußen mit einem Reh zusammen.

Nach Einbruch der Dämmerung passieren erneut drei Unfälle:

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer kollidiert um 20 Uhr zwischen Trockau und Lindenhardt mit einem Reh, dass dabei getötet wird.

Um 21 Uhr stößt ein 60-Jähriger auf der Straße zwischen Püttlach und Hedelmühle mit einem Reh zusammen.

Als letztes wurde ein Reh auf der Bundesstraße 2/470 bei Neudorf von einem unbekannten Unfallverursacher überfahren, der sich nicht bei der Polizei meldete.