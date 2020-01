Ein 55-jähriger Mann aus Bayreuth hat in den vergangenen Wochen wiederholt Kinder und Jugendliche auf offener Straße angesprochen und sie nach dem Weg gefragt. Dabei zeigte er sich stets in Frauenkleidern und Perücke. Laut Polizei ist der in der Öffentlichkeit als Transvestit auftretende Mann bereits vorbestraft.

Die gemeldeten Vorfälle ereigneten sich zwischen Ende November und Ende Dezember 2019 im Vogtland, wo der 55-jährige Bayreuther seinen Zweitwohnsitz hat.

Vorbestrafter Mann aus Bayreuth spricht Minderjährige an

Demnach besuchte der Mann am 30. November als Frau verkleidet den Weihnachtsmarkt im sächsischen Treuen. Dort fragte er Kinder und Jugendliche nach dem Weg. Am 2. Dezember sprach er Kinder vor einer Treuener Schule an. Vergleichbare Vorfälle ereigneten sich am 3. und 30. Dezember auch in Klingenthal und Crimmitschau, wie die Polizeidirektion Zwickau gegenüber inFranken.de bestätigte.