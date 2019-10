Seulbitz: Unbekannte brechen in Therme ein - Kripo sucht Zeugen

Unbekannte brechen in Therme in Seulbitz ein - Kripo fahndet: Am frühen Mittwochmorgen (23. Oktober 2019) brachen unbekannte Täter in die Lohengrin-Therme im Bayreuther Stadtteil Seulbitz ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Einbrecher können unerkannt mit gestohlenem Geld fliehen

Gegen 2.30 Uhr gelangten die Unbekannten über den Nebeneingang bei einem Außenbecken in die Badeanstalt. Dort öffneten sie einen Kassenautomaten und nahmen Bargeld eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags mit. Mit ihrer Beute konnten die Unbekannten anschließend fliehen. Sie hinterließen zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei fahndet bislang erfolglos nach den Tätern.

Kriminalpolizei Bayreuth sucht nach Zeugen

Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen an der Kurpromenade verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, bittet die Kripo Bayreuth, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.