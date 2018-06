Seniorenreise nach Prag

Die Stadt Bayreuth bietet eine siebentägige Seniorenreise in die Partnerstadt Prag und Umgebung bis nach Südböhmen an, die vom 15. bis 21. September stattfindet. Weltkulturerbe-Stätten wie die Barbara-Kirche in Kutná Hora (Kuttenberg) und der größte Schlosskomplex Mitteleuropas in Ceský Krumlov (Krumau) sind neben dem Besichtigungsprogramm in Prag kulturelle Höhepunkte. Ein ortskundiger Führer begleitet die Gruppe während der kompletten Reise. Auch eine romantische Schifffahrt auf der Moldau mit Abendessen steht auf dem Programm. Die Reiseleitung und Betreuung der Teilnehmer übernimmt Stadtrat Professor Dr. Werner Grüninger.

Für weitere Informationen steht das Seniorenamt der Stadt Bayreuth, Telefon 0921 251619, zur Verfügung. Hier können sich Interessenten weitere Infomaterialien holen und sich noch bis zum 20. Juli für die Seniorenreise anmelden.