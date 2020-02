Ausschreitungen bei Eishockeyspiel in Selb (Oberfranken): Am Freitagabend (31. Januar 2020) kam es beim Eishockeyspiel zwischen den zweiten Mannschaften von Selb und Bayreuth wieder zu Gewalt, berichtet die Polizei. Die Fans der beiden Vereine gerieten bereits in der Vergangenheit mehrfach aneinander.

Eishockey in Selb: Bayreuth-Fans mit Farbbeuteln beworfen

Bereits auf dem Weg in die Arena erwartete die Fans des EHC Bayreuth eine böse Überraschung. Als sie vor der Geschäftsstelle auf ihre Eintrittskarten warteten, wurden sie von einer Gruppe vermummter und mit Maleranzügen bekleideter Personen mit blauen und roten Farbbeuteln beworfen. Zuvor war die Gruppe auf das Dach der Geschäftsstelle geklettert. Sie lassen sich dem Selber-Fanspektrum zuordnen, wie die Polizei mitteilte.