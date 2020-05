Kurzfristig entscheidende Examen für künftige Lehrer anberaumt: Nachdem Mitte März alle Examensprüfungen von Lehramts-Studenten auf ungewisse Zeit ausgesetzt wurden, stehen nun Ersatztermine fest. Viel zu kurzfristig finden viele angehende Lehrer – sie fühlen sich vom Kultusministerium im Stich gelassen.

„Einen Tag vor meinem letzten Examen kam plötzlich die Nachricht, dass alles erst mal auf Eis gelegt ist“, beschreibt Christoph, ein Student der Universität Bayreuth, seine Lage. Lange Zeit gab es keine weiteren Informationen. Ende April, nach sechs Wochen, dann der Schock: In weniger als drei Wochen, am 18. Mai, geht es los.

Forderung ans Kultusministerium: Jeder soll bestehen

"Eigentlich lernt man monatelang für Examen und soll dann einfach so in wenigen Wochen startklar für diese lebensentscheidende Prüfung sein?“, empört sich Christoph. Er ist Teil einer Facebook-Gruppe mit über 1400 Lehramt-Studenten, denen es ähnlich geht. „Wir sind überrumpelt von der Entscheidung des Kultusministeriums.“ Die Forderung vieler Studenten an das Kultusministerium lautet deshalb: Jeder solle die Gewissheit haben, das Staatsexamen mindestens zu bestehen.

„Das Kultusministerium hielt uns dazu an, einfach weiterzulernen und erklärte, wir bekämen schnellstmöglich weitere Informationen“, erklärt Christoph verzweifelt. Erst am 08. April kam die Information, dass die Prüfungen verschoben werden sollten – wann es so weit ist, konnte zu dem Zeitpunkt keiner sagen. „Als dann die neuen Termine bekannt gegeben wurden, hat es mich aus den Latschen gehauen“, sagt er und es geht ihm wie hunderten anderen Lehramt-Studenten, bei denen seitdem die Welt Kopf steht.

Nicht nur die wenige Zeit, auch, dass notwendige Fachliteratur kaum zugänglich war, und die aktuelle Corona-Krise setzt die Studenten zusätzlich unter Druck. „Unser ganzes Studienleben ist auf diese Prüfung ausgelegt und die Ergebnisse entscheiden über unsere Zukunft. Wie sollen wir in der aktuellen Situation Bestleistungen bringen?“, fragt Christoph.

Studenten fordern Aufmerksamkeit der Politik

Denn auch der weitere Ablauf nach den Prüfungen mit Nachholklausuren, Ersatzterminen und dem Referendariat belastet die Studenten aktuell mit Zukunftsängsten. Unter dem Hashtag "dontforgetyoufutureteachers", übersetzt "Vergesst nicht eure zukünftigen Lehrer", versuchen die Studenten, sich bei der Regierung nun Gehör zu verschaffen. Diese will am Mittwoch (6. Mai 2020) im Bildungsausschuss noch einmal über das weitere Vorgehen beraten.

Auf Nachfrage von inFranken.de erklärt eine Sprecherin des Kultusministeriums, dass sich die Verantwortlichen "sehr intensiv" mit dem Thema beschäftigten und ihnen eine "faire Lösung sehr am Herzen liegt."