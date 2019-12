Bayreuth vor 1 Stunde

Zwei Verletzte

Schlägerei in oberfränkischer Flüchtlingsunterkunft: Polizei muss mit mehreren Streifen anrücken

In einer Flüchtlingsunterkunft in Bayreuth gab es in der Nacht auf Montag eine Schlägerei, bei der zwei Menschen verletzt wurden. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an.