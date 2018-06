Schaden im sechsstelligen Bereich: Wasser in Bayreuther Behördengebäude steht mehrere Zentimeter hoch

Ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstand im Verlauf der vergangenen Tage durch ausgetretenes Wasser in einem Behördengebäude am Wittelsbacherring in Bayreuth Am Mittwochmorgen, kurz nach 6 Uhr, stellte ein Mitarbeiter das ausgetretene Wasser in dem Bürogebäude der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern fest und alarmierte die Feuerwehr. Das Wasser hatte sich bereits über mehrere Büroräume Zentimeter hoch ausgebreitet. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Leck im Bereich eines Waschbeckens zu dem enormen Wasserschaden geführt haben. Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt ermittelt nun, wie es dazu kommen konnte.