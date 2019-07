Bayreuth vor 1 Stunde

Reparatur

Rohrbruch in Bayreuth: Stadtwerke legen provisorische Leitung zu Autohaus

Ein Wasserrohr ist am Dienstagnachmittag in der Justus-Liebig-Straße in Bayreuth gebrochen. Ein Autohaus war in der Nacht von der Wasserversorgung abgeschnitten. Danach errichteten die Stadtwerke eine provisorische Leitung.