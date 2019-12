Tierheim Bayreuth bittet um Böller-Beschränkung

Oft werde auch an den Tagen vor und nach Silvester geböllert. "Wir bitten vor allem unsere Nachbarn in der Altstadt und in der Saas, das zum Wohle der Tiere auf den Silvesterabend zu beschränken", schreibt das Tierheim. "Unsere Fellnasen bedanken sich schon im Voraus bei allen, die Rücksicht auf ihr Wohlbefinden nehmen."

Hier gibt es Tipps für Tierbesitzer, wie ihre Vierbeiner gut durch die Silvesternacht kommen.

Die Baumarktkette Hornbach verkauft ab 2020 keine Böller mehr. Die Marktleiterin der Nürnberger Filiale freut sich über diese Entscheidung. Ihr liegt das Wohl der Tiere und die Umwelt am Herzen.