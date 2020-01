Pottensteiner Lichterprozession 2020: So wunderschön war das Schauspiel

Fotos von Pottensteiner Lichterprozession 2020: Es ist eines der Highlights für Besucher, Touristen und Einheimische in der Fränkischen Schweiz: Jedes Jahr - immer am Dreikönigstag - verwandelt sich die einmalige Felsenlandschaft rund um Pottenstein in ein Meer aus Flammen. Über 20.000 Besucher wurden am Montag (06.01.2020) bei der Lichterprozession der Kirchengemeinde Pottenstein (Kreis Bayreuth) erwartet.

Bei Einbruch der Dunkelheit, etwa um 17 Uhr, begann der große Prozessionszug sich durch die festlich geschmückten Straßen der historischen Altstadt von Pottenstein zu schlängeln. Währenddessen loderten auf den Felsen, die das Städtchen umgeben, über 1000 Feuer. Zudem begleiteten noch zahlreiche Kerzen und Lichter den Prozessionszug und die Straßen der Altstadt waren festlich geschmückt. Insgesamt brannten die Bergfeuer etwa eine Stunde lang.

Diese Tradition geht auf einen Beschluss des Erzbistums Bamberg aus dem Jahr 1759 zurück. Der Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim ordnete an, dass jeden Tag in jeweils einer der Kirchengemeinden des Bistums gemeinsam gebetet werden solle - eben eine "ewige Anbetung".

