Pottensteiner Erlebnismeile erwacht aus Corona-Schlaf: Situation "ist definitiv existenzgefährdend"

"Wir werden noch schweren Zeiten entgegengehen", fürchtet Wendel.

"Wir haben 60 bis 70 Prozent weniger Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Am Vatertag war es nur ein Drittel verglichen mit 2019. Das ist definitiv existenzgefährdend", erklärt Wendel, der erst vor vier Jahren "Millionen" investiert habe. "Wahrscheinlich werden wir die Darlehenslaufzeit verlängern lassen."

Freude über die Arbeit

Seine Schwester Elke ist froh, dass sie überhaupt aufmachen durften, dass sie arbeiten darf und das Wetter schön ist. "Wir sehen wenigstens wieder ein Licht am Ende des Tunnels", sagt sie. Die Freizeiteinrichtung fährt momentan mit halber Kraft, weil das Indoor-Klettern noch nicht erlaubt ist. Das soll erst kommende Woche so weit sein.

Das Flaggschiff in Pottenstein ist der Erlebnisfelsen mit Sommerrodelbahn, Skywalk und Hexenbesen. Hierher kamen am langen Wochenende die meisten Besucher, wenngleich noch einige der Parkplätze und der Busparkplatz gesperrt sind. Der Parkplatz am Schöngrundsee und am Felsenbad, das noch nicht aufmachen durfte, ist dagegen bis auf den letzten Platz voll. Am späteren Pfingstsonntagnachmittag sitzen trotzdem nur wenige Gäste im Biergarten am Kiosk. Dieser ist mit rot-weißen Trassierbändern abgesperrt.

Am Montag war das Geschäft besser, weil das Wetter schöner war. Da boomte auch der Bootsverleih wieder. Bruckmayers Biergarten und die Minigolfanlage nebenan liefen ebenfalls gut an. Einige spielten wieder Golf in Weidenloh bei Brüttings Säger-Golf. Auf der gesamten Anlage gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter. Pro Bahn sind nicht mehr als zwei Personen erlaubt. Schläger, Bälle und Zählmappen müssen nach jedem Gebrauch desinfiziert werden. Geöffnet hat auch wieder das Scharfrichtermuseum in der Stadtmitte. Auf den Straßen sind Menschen unterwegs, essen ein Eis vom Straßenverkauf und kehren in Lokale ein.