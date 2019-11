Falsche Spendensammler sammeln angeblich Geld für Tafel Bayreuth: In der Fußgängerzone und auf dem Wochenmarkt Bayreuth sind derzeit zwei Frauen mit betrügerischen Absichten unterwegs. Laut Polizei und Tafel Bayreuth täuschen die falschen Spendensammler vor, für die Tafel Bayreuth Geld zu sammeln.

Polizei Bayreuth ruft zur Vorsicht auf