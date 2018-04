Polizei schießt auf Auto: Mann flüchtet mit geklautem Mercedes über die A9

Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor





Schüsse auf Mercedes



Gegen 9.45 Uhr am Dienstag war ein Mercedes mit Berliner Kennzeichen in das Visier einer Streifenbesatzung der Hofer Verkehrspolizei geraten. Als die Beamten das Fahrzeug nahe Marktschorgast stoppen wollten, gab der Mann am Steuer des Wagens Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit rücksichtslos in südlicher Richtung.Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, wurde der Mercedes in Berlin entwendet und gegen den Fahrer lag ein Haftbefehl vor. Die Polizei löste daraufhin umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen aus. Mehrere Streifenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Auto.Am Autobahnparkplatz Sophienberg bei Bayreuth gelang es den Polizeibeamten das Fahrzeug zunächst zu stoppen. Allerdings rammte der Mercedes zwei Polizeiautos. Kurz darauf versuchte der Fahrer erneut zu flüchten und fuhr auf einen Polizeibeamten zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte.Daraufhin schossen die Polizisten auf den Mercedes, der kurze Zeit später noch am Parkplatz zum Stehen kam. Bei seiner anschließenden Festnahme wehrte sich der 26 Jahre alte Mann, der mit einem größeren Messer bewaffnet war, heftig. Mit Pfefferspray konnten die Polizisten ihn dann überwältigen. Der Festgenommene und ein Beamter wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.Beamte der Kriminalpolizei Bayreuth haben die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit ihren Kollegen aus Berlin aufgenommen und versuchen nun die weiteren Hintergründe für die Flucht des Mannes zu ermitteln. Am beschädigten Mercedes, als auch an den beiden Polizeifahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 27.000 Euro.Die Beamten der Bayreuther Verkehrspolizei suchen Verkehrsteilnehmer, die durch den flüchtenden grauen Mercedes mit Berliner Kennzeichen auf der Autobahn A9 gefährdet oder geschädigt wurden sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-2330 entgegen.