Kein "klassischer Freizeitpark" mehr: Das "Fränkische Wunderland" in Plech im Landkreis Bayreuth soll rundum erneuert werden. Das Projekt steht noch in den Startschuhen, die geplanten Fahrgeschäfte stehen aber schon fest, wie die Kansas Event GmbH gegenüber inFranken.de mitteilt.

Plech: Freizeitpark soll nahezu komplett abgerissen werden - und mit neuem Konzept wiedereröffnen

Am Montag (10. Februar 2020) gab es eine Präsentation in der Gemeinderatsitzung. "Die aktuellen Themen des Freizeitparks geben eine Eröffnung nicht mehr her", erklärt Birgit Hübner, die Geschäftsführerin der Eventfirma. Deswegen wird fast der komplette Park abgerissen, einzig der Märchenwald soll bestehen bleiben. Stattdessen sollen zahlreiche neue Fahrgeschäfte für alle Altersgruppen eingerichtet werden.

Auch für Gastronomie wird genügend Platz geboten: Die größte Gaststätte soll rund 1000 Besucher umfassen. Neben klassischen Freizeitparkelementen ist auch eine Eventhalle geplant. Auf rund 2000 Quadratmetern wird es unter anderem Live-Musik geben. Für Übernachtungsmöglichkeiten ist ebenfalls gesorgt.