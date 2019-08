Plech vor 1 Stunde

Tödlicher Unfall

Fränkische Schweiz: Audi-Fahrer (80) gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit VW - im Krankenhaus verstorben

Tödlicher Unfall am Montag in der Fränkischen Schweiz: Im Kreis Bayreuth erlitt ein 80-jähriger Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß so schwere Verletzungen, dass auch die Ärzte im Klinikum nichts mehr für ihn tun konnten.