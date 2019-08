Fichtelberg vor 49 Minuten

Suche

Schwimmer im Fichtelsee untergegangen? Wasserwacht und Polizei im Einsatz

Am Samstagabend ist es zu einem größeren Einsatzgeschehen am Fichtelsee (Landkreis Bayreuth) gekommen. Ein Mitglied der Wasserwacht hatte einen Schwimmer im See entdeckt, der möglicherweise untergegangen ist.