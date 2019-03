Pegnitz: Langfinger klauen 200 Kilogramm schweres Werkzeug auf Baustelle

Zwischen Freitagmittag (15.03.2019) und Montagmorgen (18.03.2019) haben unbekannte Täter laut der Polizei einen Abbruchhammer an einem Bagger gestohlen.

Täter drangen in eingezäunte Baustelle ein und klauten einen Abbruchhammer in Pegnitz

Die Täter drangen in eine eingezäunte Baustelle am alten Rathaus in Pegnitz ein. Dort demontierten sie einen Abbruchhammer an einem Bagger. Die Maschine hat laut der Polizei ein Gewicht von circa 200 Kilogramm. Der Hammer hat laut der Polizei einen Wert von rund 6000 Euro.

Wie der Abtransport des Abbruchhammers erfolgt sein mag, ist noch unklar. Allerdings müsste das Gewicht des Geräts den Transport nicht leicht gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Pegnitz unter der Telefonnummer 09241 99066 entgegen.

