Autohaus-Werkstatt in Flammen: Am Dienstagmorgen (21. April 2020), gegen 7.45 Uhr, rückte die Feuerwehr in Pegnitz (Landkreis Bayreuth) aus, so die Polizei. In einer Kfz-Werkstatt in der alten Poststraße war ein Feuer ausgebrochen. Es entwickelte sich zudem starker Rauch.

Durch den anhaltenden starken Wind werde der Schwelbrand immer wieder neu entfacht, teilte die Polizei mit. Das erschwere die Löscharbeiten der Einsatzkräfte. Seit dem Morgen kämpfen die Feuerwehrleute gegen die Flammen und den Rauch.

Ursache des Feuers noch nicht geklärt

Die Brandursache ist im Moment noch unklar, da die Einsatzkräfte das Innere des Gebäudes nicht betreten können. Nach aktuellen Angaben der Polizei gibt es glücklicherweise keine Verletzten.