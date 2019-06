Glück im Unglück: In Pegnitz (Landkreis Bayreuth) fielen am Freitag (21. Juni 2019) vier Entenküken, die mit ihrer Mutter am Straßenrand unterwegs waren, in einen Gully. Doch eine Polizistin rettete die Küken aus der Tiefe - berichtet die Polizei Oberfranken via Facebook.

Acht Entenküken liefen letzten Freitag zusammen mit ihrer Mutter am Straßenrand, als ihnen zwei Gullys zum Verhängnis wurden. Vier der Küken fielen durch die Öffnung und waren im Schacht gefangen.

Pegnitz: Polizistin rettet Entenbabys aus Schacht

Eine Polizistin aus Pegnitz zeigte vollen Einsatz und befreite die Entenbabys aus der Tiefe. Zusammen mit einem Mitarbeiter der "Tierrettung Bayreuth e.V." fingen die Beamten auch noch die Entenmama ein. Die wiedervereinte Familie brachten sie dann zu einer Wiese an einem Bach in der Nähe.

Bereits Anfang diesen Monats erregte eine ungewöhnliche Tier-Rettungsaktion Aufmerksamkeit: Eine Hündin entdeckte ein verletztes Rehkitz und bewachte es - bis die Polizei zu Hilfe kam.